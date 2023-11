Toujours plus de sinistrés dans les centres d'hébergement

Dans ce quartier, grâce au pompage des pompiers, l'eau redescend tout doucement. Sous la pluie, ces bénévoles aident Candice à vider son garage qui est encore rempli de boue. Ils sont venus en renfort de tout le pays. En équipe, ils vident et nettoient les maisons de Blendecques (Pas-de-Calais). Dans ce gymnase, ils ont mis en sécurité ces habitants évacués il y a trois jours. Pascal et son fils Alexandre viennent de passer deux nuits ici. "On en a un petit peu tous marre", confie Angélique, une habitante sinistrée. Depuis deux semaines, la Croix-Rouge installe ces centres d'hébergement d'urgence dans des dizaines de communes du Pas-de-Calais. Monter des lits de camp, isoler les malades ou rassurer, les bénévoles se relayent jour et nuit pour auprès des sinistrés. "Dès qu'ils seront arrivés, ils vont prendre le relais pour la journée", explique Samantha, bénévole pour la Croix-Rouge française. Des interventions au rythme des crues pour déblayer le plus vite possible, car de nouveaux orages sont attendus demain. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman