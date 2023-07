Toujours plus de trains en retard

Voyageurs désabusés ou philosophes, tous partagent le même constat. Tous les jours, les trains ont du retard. L’année 2022 est l’une des pires de la décennie concernant la ponctualité des trains. Première explication, le manque d’anticipation des compagnies face aux retours des voyageurs après deux années de crise sanitaire. La deuxième raison serait la dégradation du réseau, notamment des Intercités. Troisième et dernière explication, les canicules successives qui ont à chaque fois provoqué la dilatation des rails et empêché les trains de rouler à leur allure normale. Côté ciel, les avions non plus n’ont pas été à l’heure. Cette fois, l’explication réside dans le manque de personnel. Les compagnies étaient en sous-effectif. On est passé de 15,4% de retard à 28,1% pour les moyen-courriers, soit plus d’un vol sur quatre. Mais certains voyageurs se consolent avec une bonne nouvelle. Pour les trains, un retard de plus d’une demi-heure génère systématiquement une compensation. TF1 | Reportage J. Corbillon, S. Petit