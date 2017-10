C’est le plus riche des canards, et le plus radin aussi. Picsou fête ses 70 ans cette année. Né en 1947, Balthazar Picsou, le personnage de fiction créé par Carl Barks a pourtant d’abord vécu dans la pauvreté avant de faire fortune. Durant toutes ces décennies, les produits dérivés de son univers se sont développés, pour la plus grande joie des collectionneurs.