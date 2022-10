Toujours trop de SMS indésirables !

Terry Goutarel reçoit deux à trois SMS publicitaires par jour. Comme beaucoup de Français, il a laissé ses coordonnées auprès de ses magasins favoris pour recevoir des promotions. Maquillages, bijoux, électricité, Internet... En un an, l'envoi des SMS promotionnels a augmenté de 18%. Aujourd'hui, huit Français sur dix possèdent un smartphone. C'est une aubaine pour les enseignes, car un SMS, c'est direct, peu coûteux et incitatif. Mais attention, lorsque vous laissez votre numéro chez un commerçant, il y a toujours plusieurs options. Il est possible de recevoir uniquement les offres de l'enseigne dans laquelle vous êtes ou l'autoriser à transmettre vos coordonnées à d'autres entreprises. Autre cas de figure, vos données personnelles ont été collectées de façon illégale. Dans ce cas, les entreprises risquent gros. Pour arrêter d'être importuné, vous pouvez répondre "STOP" à l'expéditeur. Autre solution, certains modèles de téléphone vous proposent également de placer directement les SMS indésirables vers un dossier à part. TF1 | Reportage N. Ly, D. Blondeau, A. Flieller