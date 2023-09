Toujours trop d'emballages !

On trouve du plastique sur les fruits et légumes. On trouve du carton sur les plastiques de yaourt. Et quand on ouvre un emballage plastique, encore du plastique à l’intérieur, plein de petits emballages. "Il y en a trop. Puis, je n’en vois pas l’intérêt", affirme une cliente de supermarché. Pour lutter contre ce suremballage, des lois ont été votées et les grandes surfaces font des efforts. Par exemple, les poires ont un nouvel emballage en 100% carton. Mais arrivés à la maison, où vont tous ces emballages ? "Tout ce qui est à déballer, je le fais. Je le mets à la poubelle jaune de recyclage", explique une femme. La poubelle jaune, celle du tri, c’est bien, mais c’est loin d’être automatique. Chaque année, un Français jette encore en moyenne 54 kilos d’emballages et de papiers dans la poubelle des ordures ménagères. Les plastiques et emballages en carton devraient aller dans la poubelle de tri. Pour ne pas avoir à se demander où jeter son emballage, le plus simple reste d’en acheter le moins possible. TF1 | A. Flieller, C. Guérard