Toul : le tourisme fluvial souffre de la sécheresse

Les quelques averses prévues sur la Lorraine ne suffiront pas à faire monter le niveau de l'eau dans le canal de l'Est. En effet, le débit de la Meuse qui devait l'alimenter est déjà au plus bas. La navigation sera interrompue sur cet axe, alors qu'il est très emprunté par les plaisanciers du Benelux. Le port de plaisance de Toul souffre beaucoup de cette sécheresse, notamment le tourisme fluvial dans la région. Cette situation à répétition inquiète particulièrement les professionnels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.