Toulouse : 18 personnes interpellées après une nouvelle nuit d'échauffourées

Le quartier du Mirail à Toulouse a de nouveau été le théâtre d'échauffourées entre jeunes et forces de l'ordre. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés. Dix-huit personnes ont été interpellées. Les incidents ont commencé dimanche 15 avril après le contrôle d'une femme voilée, refusant de se soumettre aux vérifications de police.