Toulouse a enfin sa confrérie du cassoulet

Ils aiment se retrouver dans une petite salle de restaurant, ou dans une cave à vin, bien entourés. C’est une bande de copains, une confrérie du bon vivre et du bien manger. Castelnaudary et Carcassonne ont leur confrérie depuis déjà bien longtemps, mais pas Toulouse. Pourtant, dans le sud-ouest, le cassoulet est une religion, avec sa sainte trinité qu’il fallait compléter. "Castelnaudary, le père, Carcassonne le fils... Le saint-esprit devait exister. Avec quelques amis ici présents, on a créé cette confrérie", explique Guy Pressenda, fondateur de la Confrérie du cassoulet de Toulouse (Haute-Garonne). Christophe Fasan, cuisinier du restaurant "La Table de Michèle"à Campsas (Tarn-et-Garonne), est l’un des gardiens du temps. Son cassoulet est vraiment toulousain. La base en est le haricot, le lingot. Quelques aromates et un pied de cochon pour donner du goût, ensuite, cuisse de canards, échine de porc et saucisses de Toulouse, la recette est immuable. La confrérie a été créée pour cela, pour mettre en valeur les cuisiniers qui cultivent le bon goût du cassoulet toulousain. TF1 | Reportage P. Michel, J. M. Lucas