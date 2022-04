Toulouse en Ligue 1 : fierté dans la Ville rose

Ce mardi matin aux terrasses des cafés, un mot était dans toutes les bouches : "enfin, on revient en L1, en espérant que cette fois-ci, on y reste et qu'on vise le haut tableau". Lundi soir, le Toulouse Football Club s'est imposé 2-0 face à Niort. Une victoire aux saveurs agréables, elle garantit le passage du club en Ligue 1 deux ans après leur descente. Les supporters n'ont pas connu une telle ambiance au stade depuis des années : "quand on voit les virages, toutes les tribunes qui sont pleines, le stadium complet, ça revigore" ; "on a senti les discussions ce matin, les gens étaient heureux, contents". Dans la capitale du rugby, de nombreux Toulousains revendiquent leur amour pour le ballon rond : "c'est pas parce qu'on est rugbymen qu'on ne peut pas aimer le foot ou s'y intéresser tout simplement" ; "moi, je préfère le foot en vérité". Mais qu'importe ses préférences, on est surtout fier des palmarès de la ville. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis