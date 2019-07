Toulouse : le miel plus réglementé dès janvier 2020

Très souvent, la provenance du miel vendu dans le pays est floue, voire inexistante. Après des mois de revendication, les apiculteurs ont enfin obtenu gain de cause. À partir de janvier 2020, les étiquettes sur les pots devront mentionner l'origine et la composition exacte du produit. À Garidech, du côté de Toulouse, la nouvelle ravit les apiculteurs qui souhaiteraient encore plus de détails, notamment des pourcentages précis sur les composants du produit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.