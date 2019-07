Toulouse : le Samu teste une nouvelle sirène

Les véhicules d'urgence testent de nouvelles sirènes dans plusieurs villes. A Toulouse, les voitures du Samu roulent avec un nouveau son depuis 2018 et l'expérimentation semble concluante. Les véhicules d'intervention arrivent plus rapidement aux urgences et sont plus efficaces. Ces sirènes, tout droit sorties des séries télévisées américaines, sont déjà généralisées dans toute l'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.