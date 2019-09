Toulouse : les Atsem demandent plus de reconnaissance

Les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) s'occupent de l'accueil et de l'accompagnement matinaux des petits écoliers. Ils sont également sollicités pour prêter main forte à l'institutrice en classe. Leur aide est souvent discrète, mais indispensable. Toulouse est la seule ville du territoire à avoir choisi de mettre un agent par classe. Le collectif français des Atsem demande pourtant une meilleure reconnaissance de leur métier, ainsi qu'une revalorisation de leur salaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.