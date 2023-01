Toupargel : la fin d'une enseigne historique

L'aventure de Toupargel commence en 1947, dans la région lyonnaise, avec un concept révolutionnaire pour l'époque : la livraison de courses à domicile. Mais c'est à partir des années 80 que l'entreprise connaît son âge d'or. Ses camions réfrigérés se multiplient sur les routes de campagne pour apporter des produits surgelés. Le secret de ce succès, c'est surtout le centre d'appel. Des centaines de télévendeurs-livreurs chargés de prendre chaque semaine les commandes auprès des clients fidèles, c'est ce qui manquera le plus à Dominique. Au début du siècle, Toupargel a même atteint le million de clients livrés chaque mois. Pour certaines personnes isolées, c'était la garantie d'un service pratique et d'un peu de compagnie. Face au développement de la concurrence et des commandes en ligne, l'entreprise a finalement commencé à décliner petit à petit. Aujourd'hui, 280 000 clients se retrouvent orphelins de Toupargel. Il en aurait fallu 130 000 de plus pour que la saga puisse continuer. TF1 | Reportage M. Desmoulins, N. Hadjbouziane, F. Peccatier