Tour Auto 2021 : elles participent en famille à la course de voitures d’exception

Ce sont les reines de l'âge d'or de l'automobile. Pour les 30 ans du Tour Auto, les organisateurs ont rassemblé 230 voitures d'époque. Ces Porsche, Ferrari et Alpine de 1950 à 1980 rappellent forcément de beaux souvenirs. "C'étaient des voitures fantastiques", affirme un monsieur. Le son des moteurs procure toujours autant de frissons aux passionnés. Même les plus jeunes sont sous le charme. "Elles sont belles, elles font un très beau bruit et tout, et c'est ça que j'aime", confie l'un d'eux. En tout, 466 pilotes participent à cette course, et cette année, 65 femmes sont engagées. Patricia et Julie Poelaert forment un équipage unique mère-fille. A bord de leur Mercedes de 1963, elles vont parcourir en plusieurs étapes près de 1 930 km entre Paris et Nice. Julie est copilote et son rôle sera de donner des indications à sa mère notamment lors des spéciales routes fermées, où le casque est obligatoire. Ensemble, Julie et Patricia vont sillonner les routes du pays et traverser ses villages. Pour elles, la course est une formidable opportunité de vivre de merveilleux moments en famille.