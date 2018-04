Tour Auto Optic 2 000 : la course des voitures rares !

Le Tour Auto Optic 2 000 a regroupé 239 anciennes voitures au Grand Palais, à Paris, le lundi 23 avril 2018. Elles vont parcourir les 2 000km entre Paris et Nice en cinq étapes, le mardi 24 avril 2018. Pour cette année, les marques italiennes sont mises à l'honneur, comme les Autobianchi, les Maserati... Tous les pilotes sont fiers de faire les cinq jours de course au volant de leur voiture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.