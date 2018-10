Le Tour de Corse historique, le rallye qui rajeunit

La passion n'a pas d'âge. C'est ce que nous démontre Edmond Simon, un octogénaire amoureux de courses automobiles. Autrefois préparateur de voitures de course, il n'est devenu pilote que le jour de sa retraite. Et malgré son âge, il tient bien la route à bord de son bolide d'exception qui porte le numéro 80. Edmond participe en effet au Tour de Corse historique, une course automobile mythique qui fait resurgir des vieux souvenirs pour certains spectateurs. Ce rallye rassemble 170 pilotes au volant d'automobiles de course des années 60. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.