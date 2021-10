Tour de Corse Historique : toujours autant de ferveur

C'est une des grandes passions insulaires. "Les passages, le bruit, les odeurs... 40 ans après, ça reste et ça revient même", raconte un habitant de Muracciole (Haute-Corse). Dès son plus jeune âge, on vit ici au rythme des exploits des pilotes et au bruit des moteurs. Et la ferveur s'exprime même quand on loupe son coup de volant. La 21ème édition du Tour de Corse Historique est le plus grand moment pour animer le village. On regarde les bolides sur les bancs ou assis dans un tournant. "L'ambiance et les anciennes voitures, ça nous rappelle des souvenirs", lance une dame accompagnée de son père âgé de 90 ans. Mais ces belles voitures qui donnent le sourire sont parfois capricieuses. Entre chaque arrêt, les équipes s'activent. "On retrouve l'ambiance d'avant. On est tous des compétiteurs, on a tous envie de gagner mais il y a quand même un esprit amical qui règne", explique une participante. Dernier spectacle gratuit, le public adore le contact direct avec les pilotes au volant de leur voiture légende. Le Tour de Corse Historique se terminera dimanche à Porto-Vecchio.