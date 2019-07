Tour de France 2019 : Julian Alaphilippe, l'Hexagone est conquis !

Plus que jamais, les Français ont mis leur espoir sur Julian Alaphilippe. Le jeune cycliste a conquis leur cœur et est sans conteste la superstar du peloton. Au-delà de susciter de l'admiration auprès des amoureux du cyclisme, il fait également naître des vocations. Mais pour le moment, les supporters ne rêvent que d'une chose : voir Alaphilippe porter le maillot jaune sur les Champ-Elysées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.