Tour de France des régions : la fierté des Réunionnais

Un lever de soleil à 2 600 mètres d'altitude, c'est le genre de panorama qu'offre le Piton de la Fournaise. Le spectacle se mérite, car il faut grimper pendant plus de deux heures pour l'admirer. "C'est une fierté d'avoir ça en France" ; "C'est émouvant, on n'a pas les mots", lancent des visiteurs. Depuis plus de dix ans, Vincent Cheville, originaire d'Auvergne, s'est installé sur l'île de La Réunion pour côtoyer des volcans un peu moins endormis. Le Piton de la Fournaise est celui le plus actif du pays. Il a un caractère tumultueux avec en moyenne deux éruptions par an. Plus bas dans les terres, le volcan est omniprésent, plus particulièrement à Piton Sainte-Rose, dans le sud-est de l'île. En 1977, la lave a épargné de justesse une église, mais les riverains n'ont pour autant pas déménagé. Le regard toujours tourné vers le volcan, le sentiment que celui à l'origine de la création de l'île peut à n'importe quel moment tout dévaster, ne change rien à la fierté des Réunionnais à détenir ce patrimoine naturel, unique dans l'Hexagone.