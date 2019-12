VIDEO - De l'Australie à Bethléem, le tour du monde en images des fêtes de Noël

À Sydney, le sapin trône sur la plage au milieu des touristes qui profitent du soleil. Par contre, les Allemands se jettent à l'eau pour le traditionnel bain de Noël avec une température qui ne dépasse pas les cinq degrés à Berlin. À Bethléem, de nombreux chrétiens ont assisté à la messe de minuit. Découvrez également l'esprit de Noël dans un quartier résidentiel de Lima, au Pérou, et l'escale sportive en ski nautique du Père Noël aux Etats-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.