Tour du monde insolite dans un jardin

Plutôt que de prendre un train ou un avion, si vous poussiez la porte de ce jardin à Civrieux-d'Azergues (Rhône) pour voyager à travers le monde et découvrir ses merveilles. Des châteaux bourbonnais aux palais ottomans, des temples bouddhistes aux divinités grecques. C'est un monde où Big Ben toise le Corcovado de Rio. Est-ce un jardin ou alors de l'instantané ? Il s'agit d'un album de photos souvenirs, dont voici les propriétaires : Stéphanie et Dimitri. Cet album n'est pourtant pas le leur, mais celui des créateurs du jardin, Charles et Pauline. A leur retraite en 1975, quand certains classent leurs clichés, Charles et Pauline décident de figer dans la pierre les pays qu'ils ont traversé. Ils l'ont appelé Le Jardin de Nous Deux. L'homme était amoureux, au point d'édifier pendant 20 ans ces cathédrales de pierre de ses mains. Depuis deux ans que Stéphanie et Dimitri ont rachetés la maison, ils voyagent beaucoup moins. Dimitri entretient le jardin, Stéphanie le fait découvrir au public avec l'aide de son père Jacky à la billetterie. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy, A. Cerrone