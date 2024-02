Tour Eiffel fermée : la mauvaise surprise pour les touristes

Impossible de ne pas le remarquer, à la Tour Eiffel ce mardi, comme les salariés, le beau temps fait grève. Les touristes, comme Caroline et Erin, venues des Alpes, trouvent donc portes closes. "On est un petit peu déçu parce qu'on est en vacances et on voulait visiter la Tour Eiffel", confie l'une d'elles. Cécile, qui vit à Bourges, aimerait bien y allumer une bougie pour ses 40 ans. Pourquoi les salariés qui gèrent l'entretien et l'exploitation de la tour ce sont-ils mis en grève ? Selon la CGT, la société qui exploite la tour va devoir tripler la somme qu'elle verse chaque année à la mairie de Paris, passant de seize à cinquante millions d'euros. Les syndicats craignent que le monument lui-même en subisse les conséquences. Les visiteurs sont plutôt fatalistes. Selon nos informations, les négociations ont repris brièvement dans la matinée pour être aussitôt interrompues. Ni la mairie, ni la direction n'ont souhaité répondre à nos questions. TF1 | Reportage S. Millanvoye, Q. Danjou, T. Gippet