Touraine : le record du plus grand plateau de fromages battu

Le concours mondial du meilleur fromager a été organisé dans la soirée du 3 juin 2019 en Touraine. Le record du plus grand plateau de fromages du monde a été battu avec un score de 161 mètres de long et 952 variétés de 30 pays différents. Les 1 000 gourmands ont en pris plein les yeux et plein les narines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.