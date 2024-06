Tourbillons dans les champs : quel est ce phénomène ?

En moins d'une seconde, un tourbillon d'herbe se forme et remonte rapidement sur plusieurs dizaines de mètres. Une scène étonnante filmée par Erwan Bepoix depuis son tracteur. Cet agriculteur observe ce phénomène régulièrement et ça le gêne dans son travail. Ces tourbillons de foin se forment dans l'Hexagone, mais aussi partout dans le monde, souvent par jour de beau temps au début de l'été. Si certains l'ont déjà vu, d'autres non : "Quand j'étais paysan, ça arrivait fréquemment" ; "Je suis impressionnée de voir ça". Ilyes Ghouil a aussi été surpris, le foin s'est envolé sur son toit et la station météo de ce météorologiste. Cela se produit quand il y a une forte différence de température entre le sol et l'air ambiant. Ce phénomène peut être dangereux. Il vaut mieux ne pas s'en approcher, car le vent projette parfois des débris, comme des cailloux. TF1 | Reportage I. Blonz, A. Crunchant