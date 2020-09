Tourisme dans les Ardennes : à la découverte des chevaux ardennais

Les chevaux ardennais sont emblématiques des Ardennes. Avec leurs forces qui impressionnent, ils sont utilisés pour le débardage en forêt ou les promenades en calèche. À travers le partage de son histoire, cette race est en pleine renaissance après avoir failli disparaître. De nombreux Ardennais ont retrouvé la fierté de posséder une des plus anciennes races de cheval de trait dans le pays et surtout la joie de partager leur passion.