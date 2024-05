Tourisme : des restaurants fermés faute de saisonniers

À l'heure du coup de feu, il manque des bras en cuisine. La brigade a appris à se démultiplier. En salle, l’équipe donne le change. Pour assurer un bon service, il faudrait trois personnes supplémentaires. À Arromanches-les-Bains (Calvados), les étudiants ne postulent plus malgré une amélioration des conditions de travail. En Normandie, huit hôteliers-restaurateurs sur dix sont confrontés à des difficultés de recrutement. À l'approche de la saison estivale, les propriétaires de logement préfèrent louer plus cher aux vacanciers sur les plateformes, plutôt qu'aux travailleurs saisonniers. Pour répondre à cette difficulté, certains patrons pensaient avoir trouvé la solution. Matthieu Le Guillois loue pour ses candidats un hébergement a proximité immédiate de leur lieu de travail. Il avait pensé à tout, même à un jardin fleuri. Et même logé, nourri, blanchi, cela ne suffit toujours pas. Sur les quatre personnes que cet hôtelier a recrutées depuis la mi-décembre, aucune n'a donné de nouvelles. Rien que dans le Calvados, 3 500 postes restent à pourvoir dans les hôtels et restaurants cet été. TF1 | Reportage M. Renaudet, E. Fourny