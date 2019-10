Tourisme : des supporters du XV de France parcourent 4 500 km en suivant l'itinéraire des Bleus au Japon

Des milliers de supporters français ont prévu d'assister au quart de finale opposant la France et le Pays de Galles le 20 octobre 2019 au Japon. Des supporters toulousains du XV de France se sont d'ailleurs lancés dans un périple d'un mois et ont parcouru plus 4 500 km sur les routes japonaises. Il s'agit d'une procession devenue un rituel pour ce groupe à chaque Mondial de rugby. Ils ont également prévu d'assister au quart de finale des Bleus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.