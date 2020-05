Tourisme en Gironde : à quand la reprise ?

A Arcachon (Gironde), les 300 emplacements du camping "Arcachon Nature" sont désespérément vides. Pour son gérant, la situation devient délicate avec un chiffre d'affaires en chute libre. Rien que pour le mois d'avril, le camping a dû annuler 222 réservations. En Gironde, tous les hôtels et les restaurants souhaitent reprendre au plus vite leurs activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.