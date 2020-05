Tourisme en Grèce : les professionnels mettent tout en œuvre pour faire revenir les vacanciers à Paros

Le tourisme fait partie des domaines les plus touchés par la pandémie de Covid-19. En Grèce, les professionnels du secteur vont déployer tous les moyens nécessaires pour faire revenir les vacanciers, notamment sur l'île de Paros. Alors que l'archipel a été totalement épargné par le coronavirus, celui-ci se retrouve complètement vide aujourd'hui. Pour sauver leur saison, les grands hôtels sur place sont prêts à tout, jusqu'à faire de nombreuses réductions si nécessaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.