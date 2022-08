Tourisme : la baie de Somme tire son épingle du jeu

Cet été, les quais de Saint-Valéry en baie de Somme ont des airs de Croisette. Il n'y a plus une seule place de parking et de l'attente pour déjeuner en terrasses. La saison 2022 est partie pour égaler le record de celle de 2019, celle d'avant le Covid. Un signe qui ne trompe pas, le train à vapeur, attraction phare, a beau augmenté ses cadences, il ne désemplit pas. "On a une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière, et même par rapport à l'année 2019", affirme Tim Dewerne, chauffeur du train touristique. À l'Office du tourisme, on nous confirme l'arrivée de nouveaux venus. "La nouvelle tendance, ce sont les gens du sud qui viennent chez nous pour se rafraîchir", témoigne Hervé Bernard, guide. C'est bon pour le commerce en ville et tous les types d'hébergement, qui à l'image de ce camping, affiche complet. C'est ici que nous rencontrons ces vacanciers qui découvrent pour la première fois la baie de Somme. Les réservations se font de plus en plus à la dernière minute. La saison n'est donc pas terminée, mais déjà le cru 2022 confirme l'attractivité de ce territoire. TF1 | Reportage C. Auberger, V. Abellaneda