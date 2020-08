Tourisme : le bilan est bon cet été dans le Finistère

La petite plage de Bénodet ne désemplit pas en cette fin août. C'est une saison d'été sauvée pour beaucoup de professionnels du tourisme. Selon certains, les chiffres sont même meilleurs qu'en 2019. Non seulement beaucoup de Français sont venus, mais beaucoup de Bretons ont aussi découvert leur région. Quant aux restaurateurs, ils ont dû réduire leur capacité d'accueil à cause des règles de distanciation. Toutefois, les recettes de l'été ne rattraperont pas les pertes du printemps.