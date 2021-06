Tourisme : les Français se ruent aux Canaries

Difficile de dire ce qui les motive le plus : l’eau claire ou la température de 20 °C dès dix heures du matin. En tout cas, pour beaucoup de touristes, les vacances aux Canaries ont un goût de libération. "On a le soleil et on peut bronzer et se reposer après avoir été confinées pendant presque un an" ; "C’est totalement dépaysant, ça fait du bien de voir un autre paysage", affirment deux amies. À leur image, cette année, les Français sont nombreux à venir pour la première fois dans l’archipel. La destination est familiale et à peine à quelques heures de l’Hexagone. Un test PCR suffit pour se rendre dans l’une de ces îles espagnoles et apprécier une vie nocturne autorisée jusqu’à minuit sur les lieux. Et tout cela à un tarif accessible. "On a trouvé une villa à 100 euros par nuit (...). Elle fait 200 mètres carrés, avec piscine", nous confie une touriste. Cette clientèle française permet à Mario Soto, patron de l’hôtel, d’envisager des jours meilleurs. Celui-ci estime avoir récupéré 80% de sa clientèle. Depuis le début de l’année, 10 000 à 20 000 Français se rendent chaque mois aux Canaries.