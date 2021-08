Tourisme : les gagnants et les perdants de l'été

Selon les chiffres de la Fédération Nationale des Gîtes de France, le remplissage était à 87% cet été. Les vacanciers français avaient effectivement besoin de sortir des villes, de s'éloigner des foyers de contamination et de prendre un grand bol d'air. Ils ont privilégié la nature et les balades en montagne. Ils s'y sont préparés, car les ventes de l'emblématique Guide du Routard ont été multipliées par trois pour l'Ardèche, la Drôme, la Savoie et l'Alsace. C'est une très belle surprise. Les vacances au vert sont au top, mais le littoral aussi s'en est bien tiré. Les plages fonctionnent bien en Corse, sur la Côte d'Azur, dans le Pays basque ainsi que dans les petites villes moins connues près de la côte. Cet été à la première place des meilleures notes sur Airbnb, on retrouve Primelin, à la pointe du Finistère. En seconde place : Saint-Cézaire-sur-Siagne dans les Alpes-Maritimes. En troisième place : Saint-Xandre, pas loin de la Rochelle en Charente-Maritime.