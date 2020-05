Tourisme : les gîtes et les chambres d'hôtes resteront inoccupés dans le Loir-et-Cher

Si le mois de mai est censé profiter au secteur du tourisme, cette année, les perspectives de l'été restent floues. Dans le Loir-et-Cher, personne n'occupe les chambres d'hôtes et les propriétaires voient les réservations s'annuler. En effet, toute la filière du tourisme est à l'arrêt dans le Val de Loire. Au vu de cette crise, les hôtels-restaurants ont besoin d'un soutien durable des pouvoirs publics pour remonter la pente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.