Tourisme : les hôtels se rebellent contre les sites de réservation

Au moment d'organiser les vacances, vous êtes nombreux à avoir le même réflexe pour trouver un logement: aller sur Booking ou autres sites de réservation. "C'est là où l'on trouve les prix les plus intéressants" ; "C'est beaucoup plus pratique, on a différents avis et ça nous guide" ; "C'est surtout pour avoir un panel général, c'est un peu la simplicité et la facilité de ces plateformes", ont affirmé certains passants. Depuis plusieurs années, ces sites en ligne sont les leaders sur le marché de l'hôtellerie. Mais savez-vous qu'à chaque réservation, ces plateformes empochent une commission ? Ce couple de vacanciers était au courant, mais pour cette réservation de dernière minute, ils ont choisi les plateformes en ligne. D'après le gérant, ils auraient pourtant gagné à réserver directement avec son hôtel. Comme ici, 300 hôtels du réseau ont créé leur propre plateforme en ligne sans aucune commission pour faire en sorte que tout le monde puisse profiter encore un peu plus des vacances.