Tourisme : les juillettistes au rendez-vous

Elles riment avec plaisir, détente et moments en famille. Les vacances battent leur plein. Et à mi-chemin avant la rentrée, les touristes en ont déjà bien profité. "J'ai passé de très belles vacances avec mon père et ma mère" ; "Au niveau du temps, c'était super. On n'a pas eu de pluie", témoignent certains. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet été, la météo est très généreuse. De quoi faire le bonheur des commerçants. En bord de mer, les terrasses font le plein tous les jours. Ce restaurant a vu son nombre de clients augmenté de 10% par rapport à l'année dernière. Et cela compense une baisse générale de budget. Les clients semblent avoir retrouvé leurs habitudes d'avant Covid. Ils réservent à l'avance, comme c'est le cas dans l'hôtel "Face à la Mer" à Merville-Franceville-Plage (Calvados). "On sait déjà qu'on va faire une très bonne saison et ça booste la confiance", confie Hector Ballner, réceptionniste. Dans ce camping, à quelques kilomètres dans les terres, les touristes étrangers ont fait leur retour. Pascal Valentin, le gérant est très optimiste. Le bilan de la saison estivale s'annonce très réjouissant. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon