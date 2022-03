Tourisme : les montagnes ont fait le plein pendant les vacances

Quelques heures avant de faire les valises, des Belges testent les scooters électriques. Dernière activité de leurs vacances d'hiver. À 1 650 mètres d'altitude, dans la station des Saisies (Savoie), Christophe Audineau a retrouvé sa clientèle française et étrangère. "On commence à retrouver les vraies bonnes saisons comme on faisait il y a quelques années en arrière. Ça fait du bien, et c'est ça qui est bon", nous affirme-t-il. Son établissement a affiché complet ou presque chaque midi avec 200 couverts. Dévalisé, Yannick Mazzocchi l'a été aussi pour ses paires de ski en locations. Il a loué environ 1 200 paires de ski pendant ces quatre semaines. Cet engouement pour la montagne ne semble pas prêt de s'arrêter. C'est en tout cas le sentiment de Sandra Viguet-Carrin dans son hôtel. "C'est toujours le gros morceau de la saison les quatre semaines de février. Mais pour tout vous dire, les trois prochaines semaines sont aussi denses que ces quatre semaines-là. Et c'est réjouissant.", nous confit-elle. Le domaine skiable des Saisies, reste ouvert jusqu'au 22 avril. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand