Tourisme : les réservations repartent

Si tout va bien, nous pourrons voyager sans attestation à partir du 15 décembre et passer le réveillon de Noël avec nos proches. Après les annonces du président de la République du mardi soir, le site de la SNCF a été saturé. Les réservations des billets ont connu une hausse de 400%. Même constat chez Air France. En revanche, pour les réservations des gîtes et des chambres d'hôtel, le redémarrage semble un peu plus timide, après un arrêt total des activités depuis fin octobre. Il est encore difficile de connaître les destinations les plus prisées pour les vacances de Noël. Mais le malheur des stations de ski pourrait bien faire le bonheur des stations balnéaires. Au Grau-du-Roi (Gard) par exemple, Stéphane Baptiste pourra peut-être récupérer quelques habitués de sports d'hiver dans son hôtel en bord de mer. Cet hôtelier a reçu quelques réservations pour la période entre Noël et le jour de l'An. À noter cependant que ceux qui passeront leurs vacances dans l'Hexagone ne seront pas exemptés du couvre-feu qui commence à 21 heures.