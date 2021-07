Tourisme : Lourdes en mal de visiteurs

Lourdes (Hautes-Pyrénées) paraît bien silencieuse. Dans cette rue touristique, un rideau sur deux est encore fermé. Et pour les quelques commerces ouverts, les clients se comptent sur les doigts de la main. Une timide reprise dans une ville convalescente. A quelques mètres plus loin, au sanctuaire, les pèlerins commencent à revenir au compte-gouttes. Il manque encore les visiteurs étrangers et les malades surtout, qui peinent à se déplacer. "Une année normale, il y a environ cinq à six millions de personnes qui viennent ici. Cette année, nous recevrons 100 000 pèlerins lors des pèlerinages organisés alors que d'habitude nous en recevons 600 000", explique Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Par effet boule de neige, toute l'économie est en sursis. Lourdes est la deuxième place hôtelière française derrière Paris. Philippe Cabarry possède deux établissements et ils viennent tout juste de rouvrir. Seules 30 chambres sont réservées sur les 300 disponibles. Pour la ville, 124 millions d'euros d'aide ont été débloqués. Comme la Corse et les Outre-mer, elle dispose d'un plan d'aide spécifique de l'Etat.