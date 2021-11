Tourisme : quelles tendances pour Noël ?

Tous les massifs sont prisés pour les vacances, et pas seulement les Alpes. Malgré tout, un département sort du lot : la Savoie. À savoir qu’une réservation sur deux s’y effectue. En outre, les Français sont prêts à dépenser plus, comme c’est le cas en logement. Le panier moyen est passé de 1 300 à 1 600 euros chez l’un des acteurs majeurs de l’hébergement à la montagne. Autre constat : ceux qui le peuvent ont envie de profiter et de bouger. La SNCF a déjà vendu à ce jour 2,3 millions de billets pour les vacances de Noël, soit une hausse de 15% par rapport à 2019, l’année de référence avant la pandémie. Voici le top 3 : l’agglomération lyonnaise, la Bretagne et le Sud-Est. Pour ce qui est de l’étranger, on est déjà quasiment au niveau des réservations de 2019. Grosse demande par exemple pour la République dominicaine. C’est le succès de ces vacances, devant les Antilles françaises. Néanmoins, Dubaï, les Canaries ou encore la Finlande ne sont pas en reste. Au total, on estime à 20 millions le nombre de Français qui devraient partir pour les vacances de Noël dans un mois. Y. HOVINE