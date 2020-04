Tourisme : réservations au point mort à Arcachon

Le confinement va durer. Après l'annonce du Premier ministre, beaucoup de professionnels sont inquiets pour leur activité, surtout ceux qui dépendent du tourisme. En effet, alors que les vacances de printemps ont commencé et que celles d'été approchent, les réservations sont au point mort. Autour du bassin d'Arcachon (Gironde), les mobil-homes et les restaurants restent désespérément vides.