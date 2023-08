Tourisme : un mois de juillet contrasté

Le crachin et les cirés vont conclure ce mois de juillet en Loire-Atlantique. La température ne dépasse pas les 21 degrés, le temps n'a rien à voir avec celui de l'été dernier. La plage attire moins, et les terrasses aussi. Les professionnels du tourisme subissent une fréquentation en baisse. "Tout ce qui est brasserie et restaurant, on est sur des baisses entre 10 et 20 % en matière de volumes couverts", rapporte Alexandre Thiebaud. Sur la Côte d'Opale dans le nord, le bilan touristique est tout aussi mitigé. Les vacanciers ont délaissé les glaces pour des boissons qui réchauffent. Ce restaurateur tente de s'adapter, mais son mois de juillet est bien en dessous de ses attentes. "Comme le temps n'est pas beau, les gens ne traînent pas parce qu'il fait frais", confie Steeve Balle. Outre la météo, la crise du pouvoir d'achat incite aussi les vacanciers à limiter les dépenses. Sur la Côte d'Azur, le bilan des professionnels du tourisme est aussi décevant. Tous comptent désormais sur les mois d'août et de septembre pour limiter leurs pertes. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche