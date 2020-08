Tourisme : une saison exceptionnelle dans le Cantal

Au cœur du Massif central, les paysages verdoyants du Cantal ont fait l'unanimité cet été. Le petit village médiéval de Salers et sa quiétude attirent des milliers de visiteurs. Pour les restaurateurs de cette commune de 300 habitants, c'est la saison de tous les records, car ils ont fait carton plein. Du côté des hôtels, le taux de remplissage se situe aux environs de 90%, avec des séjours plus long autour de dix nuitées.