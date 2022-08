Tourisme : une saison exceptionnelle sur la Côte-d'Azur

Tous les matelas sont réservés sur cette plage privée. Et c'est comme ça presque tous les jours depuis le début de l'été. C'est l'illustration d'une saison touristique exceptionnelle sur la Côte-d'Azur. Le retour de la clientèle étrangère a largement profité au secteur de l'hôtellerie. "On rattrape le retard de deux années de Covid avec des ventes record, et le retour de la clientèle internationale", explique Eric Troillard, directeur de l'hôtel "Aston La Scala", à Nice (Alpes-Maritimes). Dans ce quatre étoiles, en juin, juillet et août, le taux d'occupation atteint 90 %. "La ville est magnifique, les gens, la cuisine est incroyable. On adore cet endroit" ; "La cuisine, le soleil, la culture, de belles plages, le beau temps", témoignent quelques clientes. Des touristes étrangers, qui plébiscitent la cuisine française, il n'y a rien d'étonnant. Dans les restaurants et sur le marché, on l'a bien remarqué. C'est un record de fréquentation qui a profité à l'ensemble des commerces de la ville. Entre mai et septembre, la Côte-d'Azur devrait accueillir six millions de visiteurs. La Promenade des Anglais a toujours autant de succès. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard