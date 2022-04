Tourisme : une très belle saison pour les professionnels

Ce vendredi matin sur la digue de Calais (Pas-de-Calais), le célèbre dragon est de sortie. Il crache du feu et sur son dos, il y a du monde, beaucoup de monde. Les touristes sont là pour 9,5 euros le ticket. "On est plein tout le temps", dit Jean-Philippe Javello, directeur de la Compagnie du Dragon de Calais. Sur la digue, à la friterie, on prépare les frites. En tout, 1 000 kilos sont ingurgités chaque jour en ce moment. Il y a tellement de monde qu'ils recrutent. Un peu plus loin, sur la digue de Malo-les-Bains (Nord), le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Il fait un peu plus frisquet ce midi, alors les terrasses extérieures sont vides. En revanche, à l'intérieur il y a du monde. Au camping de la Licorne, sur le bord de la plage le week-end dernier, ils ont affiché complet. "On n'avait jamais vu ça", confie Gaëlle Sergent, directrice du camping "La Licorne" de Dunkerque (Nord). Le beau temps va continuer ce week-end dans la région. Dimanche c'est de toute façon la fin des vacances. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette, B. Agibas