Tourisme vert : le Cantal a fait le plein cet été

Cet été, on a constaté un immense besoin d'évasion. Entre découvertes du patrimoine et longues randonnées, le département du Cantal a enregistré une augmentation de 25% des excursions. Résultat, dans les petits villages comme ici au Falgoux, les terrasses affichent complet midi et soir. Pour les restaurateurs, il faut assurer jusqu'à 250 couverts par jour. Transformer le patrimoine naturel en argument économique, c'est le pari qu'ont fait les communes du Pays de Salers en investissant 600 000 euros dans un parc accrobranche. "Les enfants peuvent s'évader, on n'a pas de contrainte sanitaire, on peut profiter librement du plein air et du beau temps", témoigne une mère de famille. Le pari économique est presque gagné. Le parc Onirika a ouvert ses portes en mi-juillet seulement et déjà 2 500 entrées enregistrées. Si depuis quelques années la région séduit les touristes, désormais elle attire aussi les entrepreneurs. Le chef Olivier Cloteau et son épouse n'ont pas hésité à quitter un cinq étoiles à l'île de Ré pour tenter l'aventure à Tournemire dans un village à 128 habitants. Olivier privilégie les produits du terroir dans sa cuisine.