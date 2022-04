Tourisme : y aura-t-il assez de saisonniers cet été ?

Une base de loisirs aurait besoin de cinq salariés supplémentaires et pour l'instant, les embauches se font rares par manque de candidature. Patrick Mdroux n'avait jamais connu de telles difficultés. S'il ne trouve personne d'ici cet été, et notamment des moniteurs, il n'aura pas d'autres solutions que de baisser le nombre de stages. Des difficultés de recrutement que l'on retrouve aussi sur le littoral. A Cabourg (Calvados), David Dumont tente de compléter son équipe, car il lui manque six personnes. "On a de moins en moins de candidatures spontanées. C'est la réalité. Parfois, on obtient même un rendez-vous avec une personne, mais elle ne vient pas. Donc, c'est extrêmement compliqué", s'en désole le restaurateur. Les conséquences sont déjà concrètes. D'habitude, David ouvre toute la journée. Désormais, il ferme l'après-midi. Il se prépare même à sacrifier une partie de son été en fermant deux jours par semaine. Avec cette décision, David pourrait perdre 20% de son chiffre d'affaires. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos