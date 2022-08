Tournage d'été pour Dany Boon

Réalisateur, auteur, acteur... Dany Boon dirige son neuvième film. L'histoire d'un homme qui a vécu toute sa vie au Mexique dans un club de vacances et qui décide à 50 ans de goûter à la vie parisienne. "J'ai discuté avec des gens qui travaillaient au Club Med et une fois sorti de là sont complètement décalés", nous a-t-il confié. Et pour accentuer ce côté décalé, Dany Boon a opté pour un nouveau look capillaire. Kad Merad, son complice depuis les Ch'tis en 2008, figure parmi les acteurs. Les deux acteurs ont pourtant peu tourné ensemble. La dernière fois, c'était il y a sept ans dans "Supercondriaque". Une troisième personne complète le casting, Charlotte Gainsbourg. Plus inattendue dans l'univers de Dany Boon, elle joue l'amour d'enfance du héros. Pour ce qui est du comment elle est arrivée là, elle confie avoir envoyé un simple message. Elle n'a pas eu directement de réponse de la part du réalisateur, mais cela s'est quand même fait assez rapidement. Le tournage, lui, prendra fin dans quelques jours. Et rendez-vous au cinéma dans un an. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Hacala, A. Tocny