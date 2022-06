"Tourne à droite, biloute !" : Waze vous guide désormais avec des accents régionaux

Avant de partir, vous allez pouvoir choisir l’une des trois langues régionales dans le GPS. C’est soit Mireille la Marseillaise, soit Antonin le Toulousain soit Biloute le Chti. Bien sûr, dans le Nord, les automobilistes ont une préférence pour le chti. "Le chti, c’est super, c’est la langue des Hauts-de-France, donc y a pas mieux !" ; "C’est amusant, c’est rigolo, c’est ludique, c’est chouette", confient quelques automobilistes que vous avons croisés. Robin, lui, a décidé de conduire en écoutant tous les accents. Quand on lui demande pourquoi, voici sa réponse : "Pour moi, ça évite d’être toujours sur la même chose". Lorsque vous êtes au volant, vous faites garde à votre vitesse. Mais attention aussi quand vous entendez ce petit message par Mireille la Marseillaise : "Police signalée ! Fais pas le mariole !". Et lorsque l’on est arrivé, c’est Antonin le Toulousain qui a le dernier mot : "Eh ben voilà, on est arrivé. Adiou !". TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire