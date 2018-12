Tournon-sur-Rhône : le taux de chômage monte en flèche

Le taux de chômage à Tournon-sur-Rhône, en Ardèche, grimpe à 17,6%. Pour trouver un emploi, de nombreux habitants de la ville sont contraints de s'éloigner de chez eux. Ils ont l'impression d'être abandonnés et de vivre une fracture territoriale. Le taux de pauvreté de la ville s'élève à près de 16%, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.